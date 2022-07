Bénin: la justice saisit les biens de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon

Sebastien Ajavon, lors de la présidentielle de 2016. Il était alors candidat et se ralliera à Patrice Talon au second tour (illustration).

La justice a procédé vendredi 1er juillet à la saisie des biens de Sébastien Ajavon, dans sa résidence de Cotonou. L'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle de 2016 a été condamné à cinq ans de prison et une amende de près de 160 millions de francs CFA pour une fraude à la TVA.

Les photos sont floues et mal cadrées. Diffusées par des médias locaux, on y voit des déménageurs en train d'emporter du mobilier – des fauteuils, des tables dorées –, ainsi qu'une berline de luxe noire chargée sur un camion. Sécurisée par des éléments des forces de sécurité, en présence d'un huissier et des représentants de Sébastien Ajavon, la saisie des biens a été demandée par l'État du Bénin.

« Son épouse est dans une tristesse sans nom, indique à RFI l'avocat de Sébastien Ajavon,Me Marc Bensimon. Lui a une vision heureusement plus élevée et soutient sa famille, ses enfants. Ils savent qu’ils ne peuvent pas retourner au Bénin. Ils savent que tous leurs biens sont saisis, mais de là à aller chercher des petites cuillères, la table de la cuisine, les fauteuils… C’est parfaitement inadmissible. Après, c’est malheureusement dans la droite ligne de ce que subit mon client depuis 2017. »

Le 22 mars dernier, la Cour suprême a ordonné la saisie de la maison de l'opérateur économique qui avait alors un mois pour vendre ses biens et commencer à payer son amende qui s'élève à plus de 160 millions de francs CFA.

Soutien du chef de l'État Patrice Talon lors de son élection en 2016, Sébastien Ajavon, qui était arrivé en troisième position à l'issue du premier tour, vit depuis en exil en France où il a obtenu le statut de réfugié politique. Il s'estime victime de harcèlement judiciaire.

Condamné à cinq ans de prison pour fraude à la TVA et à 20 ans de prison pour une autre affaire de trafic international de drogue, l'homme d'affaires est toujours recherché. Son nom est en effet inscrit dans un fichier mis en ligne sur le site du ministère béninois de la Justice. Il est indiqué qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre le 18 octobre 2018.

