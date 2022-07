Le pape François «regrette» l'annulation de sa visite en RDC et au Soudan du Sud

Ses problèmes au genou l’ont empêché de débuter samedi 2 juillet un voyage apostolique en République démocratique du Congo puis au Soudan du Sud. Mais le pape François, qui a envoyé son Secrétaire d’État dans les deux pays, a tenu à enregistrer un message vidéo à destination des populations qui devaient l’accueillir. Cela pour leur assurer de ses regrets mais aussi de sa proximité.

Avec notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque

En s’adressant aux peuples congolais et sud-soudanais, le pape François n’a pas caché sa déception de ne pouvoir se rendre auprès d’eux : « Le Seigneur sait combien mon regret est grand d’avoir été contraint de reporter cette visite tant désirée et attendue. Mais ne perdons pas confiance et espérons nous retrouver au plus vite, dès que cela sera possible. »

Le Pape a rappelé aussi combien les deux pays qu’il devait visiter vivent des temps difficiles, évoquant en particulier les violences dans l’est de la République démocratique du Congo, qui causent des souffrances « innombrables et dramatiques », ainsi que « le cri de paix » du peuple sud-soudanais, « épuisé par la violence et la pauvreté » et qui attend, a-t-il souligné « des faits concrets du processus de réconciliation nationale ».

Mais François ne s’est pas contenté d’un message de proximité et d’encouragement, il a également invité les deux populations à s’engager pour l’avenir : « Vous avez tous une grande mission, à commencer par les responsables politiques : celle de tourner la page pour ouvrir de nouvelles voies de réconciliation et de pardon, de coexistence sereine, de développement. »

« Les larmes que vous versez sur la terre et les prières que vous élevez vers le Ciel ne sont pas inutiles », a conclu le pape, qui célèbrera ce dimanche une messe dans la basilique Saint-Pierre avec les membres de la communauté congolaise de Rome.

