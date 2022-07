Procès Beya en RDC: le colonel Cikapa se défend d'avoir commandé des tenues militaires

Le procès de François Beya se déroule à la prison centrale de Makala. (image d'illustration) AFP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

Le procès de François Beya, l’ancien « monsieur sécurité » du chef de l’Etat a repris vendredi à la prison centrale de Makala, avec le démarrage des comparutions des accusés. Les juges tentent de comprendre les accusations portées contre les François Beya poursuivi notamment pour « complot » et « offense » contre le président Félix Tshisekedi, ainsi que 4 co-accusés dont son assistant, deux colonels de l’armée et une commissaire supérieure de la police. Le débat était houleux entre le procureur et le colonel David Cikapa, chef de protocole de François Beya. Cet homme est accusé d’avoir commandé des tenues militaires en Belgique.