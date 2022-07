Congo-B: un candidat du parti au pouvoir exclu des législatives pour propos «tribalistes»

Des Congolais vérifient les listes électorales lors des élections à Brazzaville, ici le 21 mars 2021 (illustration). AP - Zed Lebon

RFI

Le candidat Léonidas Motom quarantenaire du Parti congolais du travail (PCT, au pouvoir) qui se présentait aux législatives du 10 juillet a été exclu de la course électorale à cause des propos jugés « tribalistes et rétrogrades » par sa propre formation politique. Il se présentait dans la deuxième circonscription de Ouesso, au nord du Congo-Brazzaville.