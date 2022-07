Guinée: une délégation onusienne à Conakry, la veille du sommet de la Cédéao

Mahamat Saleh Annadif, représentant spécial du secrétaire général en Afrique de l’Ouest et au Sahel, s’est rendu à Conakry, la veille du sommet de la Cédéao qui se tient ce 3 juillet 2022, à Accra, au Ghana. (Photo d’illustration)

La veille du sommet de la Cédéao qui se tient ce dimanche 3 juillet à Accra, au Ghana, une mission des Nations unies s’est rendue à Conakry. La transition guinéenne était au cœur des audiences.

La délégation onusienne était conduite par le représentant spécial du secrétaire général en Afrique de l’Ouest et au Sahel, Mahamat Saleh Annadif. Ce dernier a été reçu par le Premier ministre guinéen, Mohamed Béavogui, et par le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissandan Kouyaté.

Avant de quitter Conakry, le diplomate onusien a rencontré la presse accréditée à la primature : « La Guinée est en phase de transition. Dès le changement du 5 septembre, les Nations unies ont marqué leur volonté d’accompagner cette transition mais il y a un principe de subsidiarité qui fait que nous pensons toujours à travers les organisations sous régionales - la Cédéao, l’Union africaine -. Avant d’aller à ce sommet pour parler avec les chefs d’État de la Cédéao, nous avons estimé nécessaire de venir parler avec nos frères guinéens, écouter un peu le message qu’ils veulent nous transmettre et surtout comprendre un certain nombre de dynamiques ici, notamment les progrès importants, les pas positifs qui ont été posés, avec lesquels nous partons pour essayer d’échanger avec nos frères de la Cédéao pour que la même dynamique, au niveau de la sous-région, puisse également continuer pour qu’on puisse aider nos frères et sœurs de la Guinée pour que cette transition se fasse dans les conditions les meilleures ».

