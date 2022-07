Burundi: après un ultimatum, les enfants de rue risquent des poursuites pénales

Vue de Bujumbura, capitale du Burundi. Wikimedia

Au Burundi, les plus de 7 000 enfants de la rue recensés dans le pays, ainsi qu’aux milliers de mendiants adultes et autres « vagabonds », avaient jusque mardi 5 juillet pour abandonner des pratiques qui « détériorent » la culture burundaise, d’après un ultimatum lancé par le gouvernement. Le ministère en charge notamment de la Solidarité nationale et des droits de l’Homme a prévenu que les récidivistes pourraient être visés par de poursuites pénales.