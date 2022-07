L’Algérie n’est plus un modèle pour la diplomatie africaine 60 ans après son indépendance

Depuis l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, Alger tente de redorer son image diplomatique. Ici, le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, lors d'une conférence de presse avec son homologue finnois, à Helsinki, le 14 juin 2022. © Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Algérie célèbre mardi le 60e anniversaire de son indépendance, obtenue le 5 juillet 1962 après 132 ans de colonisation et plus de 7 ans de guerre contre la France et approuvée à plus de 99 % des voix lors d'un référendum d'auto-détermination. Alors que l’Algérie était une référence diplomatique pour certains pays africains au moment de son indépendance, le pays a perdu beaucoup de son aura sur la scène du continent et de la région.