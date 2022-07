Madagascar frappé par une quatrième vague de Covid-19 en plein hiver austral

Le taux de vaccination à Madagascar est très bas: seulement4,3% de la population a été vaccinée contre le Covid-19. Ici, un employé de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, à Antananarivo le 10 mai 2021 (image d'illustration). AFP - RIJASOLO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les cas de Covid-19 sont une nouvelle fois en hausse à Madagascar, faisant craindre une quatrième vague alors que l’hiver austral vient de débuter. Avec une couverture vaccinale très faible et la fin des restrictions dues à l’épidémie, les soignants confirment une augmentation même si cela se traduit en peu de formes graves, six mois après la dernière et troisième vague de décembre.