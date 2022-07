Soudan: l’opposition voit dans la proposition du général al-Burhan une tentative de diversion

L'annonce du général était destinée à donner l'impression que les militaires étaient prêts à transférer le pouvoir aux civils. Mais ces mêmes militaires ont passé des mois à créer des divisions au sein des forces civiles, au point qu'ils sont tout à fait conscients de la difficulté pour leurs adversaires de s'entendre rapidement sur la composition d'un gouvernement civil. En réalité, la junte militaire n'est pas disposée à abandonner les leviers du pouvoir à des civils. Ils prétendent continuer à contrôler la Banque centrale, une partie de la politique étrangère et à arbitrer les affaires de « souveraineté », ce qui veut tout et rien dire. On dirait bien que le général al-Burhan essaye surtout de réorganiser les forces soutenant son coup d'Etat, et en particulier l'armée et les Forces de soutien rapide, au sein d'un Conseil de sécurité et de défense qui aurait des pouvoirs illimités et mal définis, lui permettant de continuer à gouverner le Soudan depuis cette nouvelle entité politique.