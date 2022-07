Tchad: polémique après l’appel des États-Unis au Conseil militaire de transition

Vue aérienne de Ndjamena. © David Baché/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Tchad, la chargée d’Affaires de l‘ambassade des États-Unis Ellen Thorburn avait appelé vendredi 1er juillet le Conseil militaire de transition - la junte militaire qui a pris le pouvoir depuis la mort du président Idriss Deby Itno en avril 2021 - d’honorer la promesse que ses membres ne se présenteront pas aux élections post-transition et que celle-ci devrait être la plus courte possible. Le parti du défunt président a critiqué des propos qui s'apparentaient à une ingérence.