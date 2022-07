Afrique du Sud: la présence des requins blancs menacée par deux orques mâles

(Illustration) Des plongeurs du Blue Ocean Dive Resort nagent avec des requins à pointe noire et d'autres poissons lors d'une plongée avec des requins appâtés à Umkomaas près de Durban, en Afrique du Sud, le 10 décembre 2020. AFP - MICHELE SPATARI

En Afrique du Sud, les requins blancs ont trouvé des prédateurs encore plus menaçants qu’eux. C’est ce que révèle une étude publiée récemment dans la revue African Journal of Marine Science. Selon les scientifiques, ces requins, qui étaient très présents au niveau de la côte sud-ouest du pays, se font beaucoup plus rares depuis 5 ans, menacés par l’arrivée de deux orques mâles.