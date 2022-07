Sénégal: #NoFalseNewsZone, une bande dessinée pour lutter contre la désinformation

Je pense effectivement que cela risque d’être un verre d’eau sur un incendie vu l’ampleur du phénomène et que, si on veut avoir des résultats probants, il faut l’implication de tous les acteurs, que ce soit les plateformes, les décideurs politiques, les autorités, les médias… Il faut aussi multiplier les initiatives sur le plan plus large. Donc, il ne s’agit pas uniquement d’initiatives coup de poing mais vraiment d'un travail de longue haleine et de grande ampleur. Déjà, ce ne sont pas toutes les plateformes qui s’y mettent, et même celles qui s’y mettent déjà, les initiatives jusque-là sont assez timides de mon point de vue. Et effectivement, il faudrait que les autorités aussi s’impliquent plus fortement et ne pas penser qu'adopter des lois répressives suffit à régler le problème. Il faudrait aussi qu’elles s’impliquent véritablement dans sensibilisation et aussi dans la promotion de l’éducation aux médias et à l’information du grand public.