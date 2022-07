Tshisekedi et Kagame s’accordent sur un cessez-le-feu, selon le président angolais

Les présidents rwandais Paul Kagame, angolais João Lourenço et congolais Félix Tshisekedi lors de leur sommet tripartite à Luanda, le 6 juillet 2022, autour des tensions à l'est de la RDC AFP - JORGE NSIMBA

Alors que Kinshasa et Kigali étaient à couteaux tirés, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ont débuté un « processus de désescalade ». Le président angolais João Lourenço, organisateur d’un sommet tripartite à Luanda, a annoncé mercredi 6 juillet que les deux chefs d’État sont parvenus à un accord de cessez-le-feu. Ce qui pourrait apaiser les tensions au Nord-Kivu, frappé par les violences du conflit entre les armées congolaises et les rebelles du M23.