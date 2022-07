UE-Nigeria: une aide de 1,3 milliards d'euros pour une économie moins carbonée

Une somme de 1,3 milliards d'euros sur cinq ans, cette somme, versée par les Européens, doit servir à aider le Nigéria à développer « des ressources à faible teneur en carbone » ainsi que « la résilience climatique en créant des emplois pour les jeunes ». L'annonce a été faite à l'occasion du forum d'affaires de l'Union européenne - Nigeria qui s'est tenu à Lagos en fin de semaine dernière. Si le Nigeria est le premier pays producteur de pétrole d'Afrique, il est particulièrement touché par les conséquences du changement climatique et peine à réduire les inégalités et la pauvreté.

L'objectif du versement de cette somme est de générer une croissance économique axée sur une agriculture intelligente, sur l'économie circulaire et numérique, a détaillé l'ambassadrice de l'Union européenne au Nigeria. Cette initiative regroupe soixante projets et mesures d'accès au financement.

Diversifier

Il s'agit d'encourager le Nigeria à diversifier son économie. Le ministre du Budget nigérian qui était présent a fait valoir les efforts du gouvernement dans cette direction et a appelé le secteur privé à travailler de concert avec les autorités. Car, si le secteur pétrolier représente environ 8% de son PIB et 97% de ses recettes en devises étrangères, moins de 1% des travailleurs nigérians sont employés dans les mines et les industries extractives, précise un rapport récent de la Banque mondiale.

« Prospérer »

Par conséquent, « créer les conditions qui permettent aux secteurs à forte intensité de main-d'œuvre de prospérer est essentiel » pour réduire la pauvreté, précise encore ce rapport. Selon la Banque mondiale, 40% de la population vivait déjà sous le seuil de pauvreté avant la crise du Covid-19.

