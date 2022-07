Cameroun: bilan de la deuxième session parlementaire de l'année

Centre-ville de Yaoundé, Cameroun. © Wikimédia common/Bdx

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Cameroun, députés et sénateurs ont clôturé hier à Yaoundé la deuxième session parlementaire de l'année sur les trois prévus dans leur agenda. Une session plutôt calme qui a vu l'adoption de plusieurs projets de loi, donc une nouvelle réglementation des droits d'entrée des étrangers dans le pays, ou encore le nouveau cadrage budgétaire pour les trois prochaines années. Pour l'opposition, cette session aura surtout été ennuyeuse et marquée par des violations des textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tel que l'ont dénoncé les députés Cabral Libii du PCRN et Joshua Osih du SDF.