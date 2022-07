France: les États généraux de la justice rendent leurs conclusions

Les Etats généraux de la justice se sont étalés sur 5 mois, réunissant des acteurs du secteur et des citoyens. (image d'illustration) AP - Jean-Francois Badias

Comment renouer le lien entre la justice et les citoyens français ? Voilà la délicate question à laquelle les États généraux de la Justice étaient appelés à répondre. Une vaste consultation à la fois des acteurs du secteur et des citoyens, qui s'est étalée sur 5 mois. Son président Jean-Marc Sauvé, personnalité respectée et vice-président honoraire du Conseil d'État, doit remettre ses conclusions ce vendredi au chef de l'État. Ce rapport doit servir de feuille de route à une réforme en profondeur de l'institution judiciaire.