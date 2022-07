Le président somalien achève une visite de trois jours en Turquie

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan (d) et somalien Hassan Cheikh Mohamoud lors d'une conférence de presse commune en 2016 (image d'illustration) REUTERS/Feisal Omar

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'aide internationale commence à parvenir en Somalie, frappée par une sécheresse sans précédent et la famine. L'Union européenne a annoncé mercredi le lancement, jusqu'à dimanche, d'un pont aérien pour apporter de l'aide aux zones les plus reculées. Et le nouveau chef de l'État a achevé une visite officielle très médiatisée de trois jours dans l'un des pays les plus en pointe dans le soutien à son pays : la Turquie.