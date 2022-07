Les femmes en politique, un rempart contre les tripatouillages constitutionnels en Afrique?

Lors de ce sommet au Botswana, Joyce Banda, l’ancienne présidente du Malawi est intervenue par visioconférence pour partager son expérience d’outsider avant de prendre les rênes du pouvoir. (image d'illustration) AFP - AMOS GUMULIRA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Faut-il encourager la participation des femmes en politique pour renforcer la démocratie sur le continent? C’est l’une des hypothèses qui a été discutée jeudi lors de la deuxième journée du sommet pour le constitutionnalisme et la consolidation de la démocratie en Afrique. Ce sommet réunit depuis mercredi à Gaborone, la capitale du Botswana, d’anciens chefs d’Etat, des dirigeants en exercice et des acteurs de la société civile. Et pour des participants, les femmes en politique serait le meilleur rempart contre les tripatouillages constitutionnels.