Madagascar: début de la campagne d'achat de vanille verte dans la région Sava

À Madagascar, la campagne d'achat de vanille verte a débuté ce jeudi 7 juillet dans la région Sava, dans le nord-est du pays, et qui concentre 80 % de la production de vanille malgache. Le pays est le premier producteur de vanille dans le monde et les autorités demandent que soit respecté le prix minimum de 250 dollars à l'exportation, qui permet d'assurer un revenu décent aux planteurs.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

75 000 ariary, soit 18 euros, c'est le prix plancher d'achat du kilo de vanille verte auprès des planteurs, fixé par le gouvernement malgache. « Nous sommes dans un état d'inquiétude, car nous ne savons pas si ce prix va être respecté », explique Jean Bosco Tombozara, président de l'association des planteurs de vanille de la Sava. « Si on compte toutes nos dépenses, de la plantation jusqu'à la récolte, ce prix, c'est le strict minimum parce que nous ne faisons pas que planter, nous devons aussi gérer les questions de sécurité et de vols. Si ce prix n'est pas respecté, alors il faut libéraliser la filière », poursuit-il.

La campagne d'achat débute trois jours après une rencontre entre des membres du gouvernement malgache, du conseil national de la vanille et des acheteurs étrangers à Paris, pendant laquelle la délégation malgache a insisté sur la nécessité de respecter le prix minimum de 250 dollars à l'exportation. Un prix qui garantit aussi un prix juste pour les planteurs, indiquent les autorités malgaches.

À Ambanja, district du Nord-Ouest, qui a commencé la campagne plus tôt, les gousses s'échangent à des prix inférieurs, fait remarquer Jean Bosco Tombozara. Certaines associations de planteurs plaident pour une libéralisation de la filière qui leur permettrait de ne plus passer par des intermédiaires et de pouvoir exporter directement. Pour l'heure, seuls les exportateurs qui détiennent un agrément accordé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation sont autorisés à vendre de la vanille aux importateurs.

Des marchés contrôlés

Les gousses de vanille verte doivent être achetées au niveau des marchés contrôlés « situés partout dans les communes rurales de la région », indique Lidorice Fahandriana Bemananjary, directeur régional de l'industrialisation, du commerce et de la consommation de la Sava. « De nombreux agents du ministère central vont venir dans la région pour nous appuyer et faire le contrôle de la campagne. Les collecteurs sont prêts à acheter le prix que l'État a fixé », fait-il savoir.

Un contrôle sur les marchés qui sera financé en partie par les exportateurs, qui doivent verser 4 dollars par kilo de vanille exportée. Les contrôles auront lieu aussi a posteriori sur la base de factures. Cette année, l'inquiétude concerne aussi la qualité de la vanille puisque la floraison a été précoce, ce qui peut entraîner une cueillette immature. Les acteurs de la filière s'attendent également à une quantité inférieure et évoquent 25 à 30 % de moins par rapport à l'année dernière.

