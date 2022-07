Mali: le chef de la Minusma s'exprime sur le nouveau mandat de la force onusienne

Des hommes de la Minusma en mission dans le nord du Mali. (image d'illustration) MINUSMA/Marco Dormino

Texte par : David Baché 2 mn

Le mandat de la Minusma a été reconduit il y a un peu plus d’une semaine. Un an de plus pour la mission onusienne de maintien de la paix, qui soutient le pays depuis 2013, mais ce renouvellement s’est effectué dans des conditions plus qu’inhabituelles puisque le pays hôte, le Mali donc, a ouvertement affiché son mécontentement et prévenu qu’il ne respecterait pas certaines dispositions : celles, notamment, sur les enquêtes de la mission onusienne concernant les droits de l’homme. Jeudi 7 juillet, le chef de la Minusma, le Mauritantien El-Ghassim Wane, s’est exprimé sur le sujet devant la presse.