Les grandes manœuvres politiques continuent au Soudan

Quatre jours après l'annonce par le chef de la junte que les militaires laissaient la voie libre aux civils pour former un gouvernement, les tractations se poursuivent. Jeudi 7 juillet, la justice militaire a remis en liberté des officiers supérieurs islamistes, responsables d'une tentative de coup d'État ratée contre la transition en juillet 2019. Et parallèlement, l'opposition a annoncé la formation d'une direction unifiée.

L'opposition, comme les militaires soudanais, semblent se mettre en ordre de bataille en unifiant leur camp respectif. D'un côté, une cour militaire d'appel a permis la libération, jeudi, de quatre généraux et d'un lieutenant-colonel condamnés pour une tentative ratée de coup d'État.

Et ces officiers ne sont pas n'importe qui : ouvertement affiliés à l'islamisme politique et au parti de l'ancien président Omar el-Béchir, ils avaient été jugés pour avoir fomenté un complot en juillet 2019, visant à stopper par la force les négociations entre civils et militaires après la chute de l'ancien régime. Ils rejoignent en liberté de nombreux cadres du parti d'Omar el-Béchir, réintégrés dans l'administration et les services de renseignement après le coup d'État du 25 octobre. Les militaires en effet, isolés politiquement, ont besoin de tous les appuis possibles.

À l'opposé, les Comités de résistance, ces comités de quartier qui organisent la contestation populaire, ont annoncé la formation d'un « Conseil révolutionnaire », c'est-à-dire d'une direction unifiée de l'opposition. Ce Conseil compte une centaine de membres, pour moitié issus des Comités de résistance et pour l'autre moitié des partis, des syndicats, des mouvements rebelles et des familles des victimes de la répression, tous réunis sur une exigence commune : l'élimination des militaires de la vie politique avant tout dialogue pour former un éventuel gouvernement.

