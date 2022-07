Quinze mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Une fois de plus, une fois encore, malgré la situation c’est avec plaisir que je t’envoie ce nouveau message qui, je pense, te trouvera en bonne disposition pour faire face à la situation. De notre côté, cela va. Nous pensons beaucoup à toi et espérons te revoir vitesse unique. J’ai vu une photo des enfants, ils se portent très bien et pensent beaucoup à toi. Bisous, tiens bon, ton père qui t’aime. (…) Ce message d’encouragement et de soutien pour toi. Tu es soutenu, compris et aimé, ne perds pas espoir Olivier, dans ton esprit et dans ton cœur. Je sais que tu t’inquiètes de savoir si tu vas pouvoir vivre une vie normale. Reste confiant, tu es la personne la plus forte que je connaisse.