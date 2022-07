Démographie en Côte d'Ivoire: le recensement estime la population à plus de 29 millions

La Côte d’Ivoire compte 29 millions d’habitants contre un peu moins de 24 en 2014. Résultat du recensement des populations effectué l’an dernier et dont les données viennent d’être compilées. Depuis 1975 la population de la Côte d’Ivoire ne cesse de croître mais à un rythme de moins en moins rapide. Et les moins de 35 ans constituent toujours les ¾ de la population.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

29 389 150 habitants en 2021. Tel est le nombre arrêté par le ministère du Plan et du développement à l’issue du recensement des populations et de l’habitat effectué en novembre et décembre 2021, et dont les résultats viennent d’être publiés. 52% sont de ces habitants sont des hommes, 48% des femmes. Et en Côte d’Ivoire un ménage compte un peu plus de 5 personnes en moyenne.

Sur ces 29 millions 400 000 habitants, 15 millions vivent en ville. A noter qu’Abidjan concentre 36% de la population urbaine de Côte d’Ivoire. Autre proportion celle des non-ivoiriens, historiquement très forte en Côte d’Ivoire. Elle est de 22% contre 26% en 1998. Une proportion en baisse constante depuis 50 ans.

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire garde une population jeune. Plus des ¾ des habitants ont moins de 35 ans. Enfin, c’est une population qui augmente, mais qui augmente de moins en moins vite. Le taux de croissance moyen annuel de la population entre 1998 et 2021 est de 2,9% contre 3,3% entre 1988 et 1998.

