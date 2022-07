Guinée: les trois militants du FNDC sont libres

Le coordinateur du FNDC Foniké Menguè est violemment trainé au sol lors de son arrestation par des policiers au siège du parti d'opposition, à Conakry le 5 juillet 2022. © Matthias Raynal / RFI

En Guinée les trois membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) arrêtés mardi ont été relaxés hier, vendredi 8 juillet. Les trois prévenus, inculpés pour outrages à magistrats et injures publiques, avaient été placés sous mandat de dépôts et écroués jeudi à la prison civile de Conakry. Ils avaient été violemment interpellés mardi par la police au siège de leur coalition, le FNDC. Une grande partie de la classe politique a condamné leur arrestation et s'est indignée de la méthode. Les trois hommes sont libres.