RDC: des enfants retrouvent leurs proches après avoir été séparés par les conflits dans le sud-est

Rue principale de Kalemie, dans la province du Tanganyika (image d'illustration). RFI/Sonia Rolley

Âgés de 5 à 19 ans, 83 enfants ont été réunifiés avec leurs familles. Ils avaient été séparés par les conflits armés et les violences dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga depuis plus de trois ans pour certains. Ils ont retrouvé leurs proches grâce à l’intervention du Comité International de la Croix Rouge et la société congolaise de la Croix-Rouge.