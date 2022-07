Tabaski au Sénégal: des moutons Bizet pour améliorer le cheptel sénégalais

Quelques jours avant la Tabaski, fête de l’Aïd-el-Kébir du sacrifice du mouton, la France a donné, au Sénégal, le 7 juillet, un bélier et deux brebis de la race Bizet – originaires du Massif central - réceptionnés au ministère sénégalais de l’Élevage, à Diamniadio, des animaux qui ne sont pas voués à être sacrifiés ni mangés.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Il s’agit d’un geste symbolique qui rentre dans la politique de diversification et d’amélioration génétique du cheptel sénégalais, une première pour l’élevage ovin du Sénégal.

À peine sortis de leur caisse, les trois moutons français – un mâle et deux femelles – découvrent leur nouveau pays d’accueil.

Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal, explique comment la race Bizet a été choisie : « C’est un mouton qui est très rustique et donc, il peut s’acclimater, s’habituer à des conditions climatiques et à des environnements très différents. Par ailleurs, c’est aussi un mouton qui peut produire de la viande et produire du lait. »

A l’image des génisses gestantes importés principalement de 🇫🇷.

Le Sénégal a pour objectif de disposer d’un cheptel plus productif grâce à l’amélioration génétique, d’où l’introduction de ces nouveaux moutons, se félicite Aly Saleh Diop, ministre de l’Élevage « Ces moutons seront élevés dans la région de Saint-Louis pour mesurer leur degré d’adaptation par rapport au contact du Sénégal. »

L’idée est aussi de faire des croisements avec les races locales, comme cela a été fait avec des génisses venues d’Europe qui ont permis une meilleure production laitière, un projet qui enthousiasme Ismaila Sow, représentant des éleveurs : « On verra aussi si on peut faire un croisement avec les moutons que nous avons. Il y a aussi le mouton Peul-peul. On pourra aussi essayer leur croisement. Ce sont des choses, en tout cas, que nous devrons étudier. »

Les éleveurs espèrent aussi que ces moutons participeront à terme à régler les problèmes d’approvisionnement en bétail du pays.

