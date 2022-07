Tabaski : le prix du mouton explose au Mali et au Tchad

La Tabaski est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman (image d'illustration). RFI/Ndiassé SAMBE

Les musulmans célèbrent ce samedi 9 juillet la fête de la Tabaski, lors de laquelle un mouton est égorgé. L’un des rituels les plus importants de la religion musulmane, qui symbolise la soumission des hommes à Dieu. Mais au Mali et au Tchad, de nombreuses familles peinent à acheter leur mouton en raison de prix plus élevés que jamais.