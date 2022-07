Tchad: Mahamat Idriss Déby assure qu'il sera «intraitable» dans l'affaire du «SHT Gate»

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby lors d'une rencontre au Soudan, à Khartoum du 29 août 2021. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La communauté musulmane a fêté la Tabaski ce samedi 9 juillet. A cette occasion, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, est revenu sur l’affaire appelée « SHT gate ». Depuis plus de deux semaines, le SHT Gate agite toute la société tchadienne : des hauts cadre de l’Etat et des secteurs pétroliers et bancaires sont soupçonnées d’avoir détourné plusieurs milliards de francs CFA au sein de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT).