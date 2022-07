Algérie: le président Tebboune propose «un travail de mémoire» commun sur la colonisation française

Le président français Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien propose un « travail de mémoire » commun entre la France et l'Algérie sur toute la période de la colonisation française. (Photo d'illustration) © AP/AFP/Montage RFI

Un an et demi après la remise de son rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, l'historien français Benjamin Stora a été reçu par Abdelmadjid Tebboune, à la veille du soixantième anniversaire de l'indépendance algérienne qui a eu lieu le 5 juillet 1962. Le président algérien propose un « travail de mémoire » commun entre la France et l'Algérie sur toute la période de la colonisation française, a indiqué Benjamin Stora à nos confrères de l'Agence France Presse.