La Tanzanie menace de vendre aux enchères les maisons préfabriquées de la RDC

Les conteneurs dans lesquels se trouvent les maisons fabriquées destinées à la RDC sont devenus encombrants pour les autorités portuaires tanzaniennes (image d'illustration) © CC0 Pixabay/Michael Gaida

Après l’acquittement de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Felix Tshisekedi, des questions se posent sur les fonds décaissés par l’Etat et les maisons préfabriquées pour lequel Kamerhe avait été condamné, il y a tout juste deux ans, en première instance à 20 ans de travaux forcés. Les cargaisons existent bel et bien, mais moisissent dans plusieurs ports notamment en Tanzanie où les autorités menacent de les vendre aux enchères. Ces maisons avaient été commandées pour des militaires et policiers. La cargaison abandonnée en Tanzanie étaient destinées à la ville de Bukavu, dans le Sud-Kivu.