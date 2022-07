Togo: au moins sept enfants morts dans une ou plusieurs explosions dans l'extrême nord du pays

Localisation de Natigou, dans le nord du Togo. © RFI

Sept enfants sont décédés et deux autres grièvement blessés dans la nuit du 9 au 10 juillet dans la région des savanes, à la frontière du Bénin et du Burkina Faso, pas loin du parc de Pendjari et de la réserve de Pama. Dans cette région, des groupes armés attaquent régulièrement, côté burkinabè et béninois, et ces dernières semaines, côté togolais, il y a eu des attaques armées. Ces enfants ont-ils été victimes d'un acte terroriste ou d'une bavure ? Pour le moment, on ne sait vraiment pas ce qui s’est passé.