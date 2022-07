Bénin: sur les marchés de Cotonou, clients et commerçants face à la flambée des prix

Sur le marché de Dantokpa à Cotonou, le 20 avril 2020. (image d'illustration) Yanick Folly/AFP

Texte par : RFI

La flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie dans le monde a fait plonger dans la pauvreté depuis mars, indique un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) publié jeudi. Cette accélération de la pauvreté « est considérablement plus rapide que le choc de la pandémie de Covid-19 », note dans un communiqué le Pnud, qui impute cela en partie à la guerre en Ukraine. Sur les marchés de Cotonou au Bénin, les consommateurs et les commerçants vivent des temps difficiles.