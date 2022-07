Famine en Somalie: mise en place d’un pont aérien pour acheminer de l’aide humanitaire

L’Union européenne a mis en place, avec plusieurs ONG, un pont aérien humanitaire pour acheminer une aide d'urgence aux populations de plusieurs régions du pays, menacées par la famine. Cette série de vols vise à apporter à des ONG partenaires, notamment Action contre la faim, des aliments thérapeutiques et des fournitures médicales dans des zones reculées du pays qui ne sont accessibles que par voie aérienne.

Ce pont aérien mis en place par l'Union européenne arrive à un moment important puisqu'on compte de nombreuses familles déplacées, en Somalie, à cause de la sécheresse. Nous avons vu une augmentation des consultations dans nos centres, que ce soit pour des questions de santé ou de nutrition. Dans les zones concernées par cette opération, leur nombre a triplé au cours des dernières semaines. Normalement, dans d'autres zones, nous pouvons transporter notre aide par la route. Mais ce pont aérien est d'autant plus important pour les régions ciblées qu'elles sont inaccessibles, en raison de l'insécurité. La seule façon d'y acheminer notre aide, c'est par voie aérienne. Mais nous avons de plus en plus de mal à le faire, parce qu'il existe peu de compagnies aériennes qui opèrent des vols vers ces régions. Le pont aérien qui a été mis en place nous permet donc de pouvoir transporter de l'aide rapidement vers les zones ciblées. Ahmed Khalif, directeur d'Action contre la faim Somalie Magali Lagrange

L'UE a alloué 800 000 euros pour cette « opération logistique majeure ». Elle devrait nécessiter entre 50 et 70 vols et le premier avion devait décoller, ce mercredi, en direction du sud-ouest de la Somalie. Il acheminera 6,5 tonnes d'aliments thérapeutiques et de fournitures médicales destinés à l'organisation humanitaire Action contre la faim, partenaire de l'UE, a précisé l'exécutif européen. Plusieurs autres vols sont prévus entre mercredi et le 11 juillet vers les régions de Baidoa, Luuq et Wajid.

