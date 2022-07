Glencore au Cameroun: vers l’ouverture d’une enquête de la commission anticorruption?

Audio 00:50

Siège social de Glencore à Baar près de Zurich en Suisse. Reuters/Christian Hartmann

Texte par : RFI Suivre

Plus d'un mois après les aveux de Glencore, au Cameroun la Commission nationale anticorruption (Conac) s'est saisie de l'affaire. Akere Muna, l'avocat camerounais engagé dans la lutte pour la transparence, annonce sur Twitter avoir reçu un courrier le confirmant. Le géant anglo-suisse du négoce de matières premières a plaidé coupable devant les juridictions américaines et britanniques et a reconnu avoir payé sur plusieurs années des hauts-fonctionnaires en Afrique et en Amérique du Sud. Tout un système de corruption pour obtenir ou garder des contrats ou pour éviter des audits.