Législatives au Sénégal: premier jour de campagne et premières déclarations politiques

(De gauche à droite) L'homme politique sénégalais Dethie Fall, l'opposant et maire de Ziguinchor Ousmane Sonko, le ministre d'État, de la Famille et des Organisations féminines, la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Sénégal Aida Mbodji et l'homme politique sénégalais Khalifa Ababacar Sall assistent à un rassemblement de l'opposition sénégalaise à la place de l'Obélisque à Dakar, le 8 juin 2022.

AFP - SEYLLOU