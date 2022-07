RDC: une centaine de personnes kidnappées en Ituri

Une vue de la région de l'Ituri. (Illustration). AFP - ALEXIS HUGUET

Dans l'extrême nord-est de la RDC, la province de l'Ituri a été ce week-end le théâtre d'une nouvelle série d'attaques. Au moins deux villages du territoire d'Irumu ont été ciblés par des combattants ADF. Le bilan est lourd : au moins six morts, des habitations incendiées. Et surtout plus d'une centaine de personnes kidnappées.