Au Sénégal, une application mobile pour dédramatiser les règles

Weerwi, une application mobile consacrée au suivi du cycle et à la santé menstruelle. © Weerwi

2 mn

Elle s’appelle « Weerwi », qui signifie « le mois », ou « la lune » en langue wolof et c'est un projet initié par l’entreprise sociale Apiafrique. Son constat : les jeunes filles et les femmes manquent encore trop souvent d’informations fiables et adaptées sur les règles et le cycle menstruel en général.