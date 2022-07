Bénin: audience renvoyée pour six militaires accusés de complot

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), au Bénin. AFP - YANICK FOLLY

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) devait juger à partir de ce mercredi 13 juillet six militaires accusés de « complot contre la sûreté de l'État et non dénonciation de crime ». Un projet d'assassinat du président Talon, selon les chefs d'accusation présentés à l'ouverture de l'audience qui a été rapidement renvoyée.