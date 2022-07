Emmanuel Macron veut «repenser l'ensemble» des dispositifs militaires français en Afrique

Le président français Emmanuel Macron a tenu ce mercredi 13 juillet son traditionnel discours aux armées, à la veille de la fête nationale française.

Dans son intervention destinée aux Armées, depuis l’hôtel de Brienne où est le siège du ministère de la Défense, Emmanuel Macron a longuement évoqué le futur de l’opération Barkhane, qui vit en ce moment même un défi logistique afin de se retirer du Mali en six mois seulement, a-t-il rappelé.

Ce départ après huit ans de présence était une « évidence », a rappelé le chef des armées, évoquant les dérives de la junte en place à Bamako, prête à s’allier aux mercenaires russes de Wagner et à nouer des alliances avec certains groupes jihadistes.

Mais aux yeux d’Emmanuel Macron, les efforts de Barkhane n’ont pas été vains, ayant permis d’éviter l’émergence d’un califat territorial au Sahel. La France, a-t-il martelé, va donc poursuivre son combat contre les groupes jihadistes, mais d’une autre façon. Et avec pour point d’ancrage, non plus le Mali, mais le Niger.

Cette présence militaire sera désormais plus discrète et imposera de revoir l’ensemble des dispositifs français en Afrique. Les premiers arbitrages de cette nouvelle politique africaine sont attendus d’ici la fin de l’année.

