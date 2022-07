Kenya: quel sera l’héritage du président Uhuru Kenyatta en matière de droits de l’homme ?

Le président kényan, Uhuru Kenyatta. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au pouvoir depuis 2013, l’actuel chef de l’État arrive au terme de son second mandat et s’apprêter à céder le pouvoir après la présidentielle du 9 août 2022. Dans un rapport publié ce 13 juillet, l’ONG Amnesty International examine les progrès réalisés pendant son régime. Un bilan contrasté, terni notamment par une augmentation des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées.