Législatives au Sénégal: les suppléants de Yewwi Asakan Wi en première ligne

Au Sénégal, les élections législatives sont prévues pour le 31 juillet 2022. Du côté de la principale coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, les figures comme Ousmane Sonko, Aïda Mbodj ou Déthié Fall ne peuvent pas se présenter car la liste nationale de titulaires a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Ce sont donc les suppléants, inconnus du grand public, qui se retrouvent en première ligne.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

« Je ne m’y attendais pas », reconnaît Oumar Sy, numéro un sur la liste nationale de suppléants de Yewwi Askan Wi. Avant l’invalidation de la liste de titulaires menée par Ousmane Sonko, il n’avait aucune chance de siéger à l’Assemblée. Il est désormais propulsé au-devant de la scène, malgré lui. Les téléspectateurs de la RTS, la chaîne publique, ont d’ailleurs découvert son visage mardi soir, lors d’un spot de campagne

Originaire de la ville de Linguère, Oumar Sy est cadre de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), chef du service formation et certification à la direction de la sûreté. Il est par ailleurs le petit frère d’Habib Sy, l’un des leaders de la coalition. Se sent-il sous pression ? « On fait avec, le bissap est tiré, il faut le boire », répond avec un sourire le quadragénaire, qui n’avait pas affiché jusque-là d’ambitions politiques.

Défection

Au total, cinquante suppléants sont investis sur la liste nationale Yewwi Askan Wi. Opératrices économiques, enseignants, commerçants, interprète judiciaire ou agent de voyage, leurs parcours pourraient être chamboulés au soir du 31 juillet.

En ce début de campagne, Yewwi Askan Wi a par ailleurs enregistré une défection : Serigne Mansour Sy Djamil a claqué la porte. Il dénonce notamment la mise à l’écart des membres de son parti dans la confection des listes et des prises de décisions « unilatérales par un groupuscule de leaders » au sein de la coalition.

