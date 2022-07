Le Tchad et le Niger promettent un nouveau souffle pour le G5 Sahel malgré le départ du Mali

Le président de la transition tchadienne Mahamat Idriss Déby (à droite) et le président nigérien Mohamed Bazoum, lors de leur conférence de presse commune, le 13 juillet 2022 à Ndjamena. © Djimet Wiche / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Arrivé mardi 12 juillet et reparti mercredi 13 juillet au soir, le président du Niger Mohamed Bazoum, était à Ndjamena pour « une visite de travail et d’amitié ». C’est son deuxième séjour au Tchad depuis sa prise de fonctions. Lors d’une conférence de presse tenue à la présidence tchadienne mercredi 13 juillet, lui et son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby ont longuement abordé la lutte contre le terrorisme dans la région, le retrait du Mali du G5 Sahel et la transition tchadienne.