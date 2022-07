Madagascar: fortes inquiétudes sur les conséquences de la hausse du prix du carburant

L'arrêt de bus du quartier d'Ambohijatovo, dans le centre de la capitale, Antananarivo. © Laetitia BEZAIN / RFI

Sur la Grande Île, le secteur privé est sous le choc et encore dans l'expectative car la hausse du carburant a des impacts progressifs et diffus. Si l'augmentation a déjà affecté le prix du ticket de bus que leurs employés prennent pour travailler, les entrepreneurs s’attendent eux à des répercussions sur leur facture d’eau et d’électricité à la fin du mois, sans voir d’issue à la situation. La population malgache est déjà étranglée par l'inflation.