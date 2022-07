À Madagascar, le gouvernement veut relancer la vaccination contre le coronavirus

Le taux de vaccination contre le Covid-19 reste faible dans la Grande Île, où moins de 5% de la population dispose d'un schéma vaccinal complet. Alors que l'hiver austral est propice à une recrudescence des cas, le ministère malgache de la Santé publique vient de lancer une nouvelle campagne de vaccination dans les 23 régions du pays et mise sur une stratégie de proximité avec les habitants.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Dans le quartier animé d'Ankadindratombo, en périphérie de la capitale, des chansons incitant la population à se protéger contre le coronavirus s'échappent de la petite enceinte d'un chapiteau installé en bord de route, attenant à la pharmacie. Les vaccinations se succèdent à un rythme soutenu.

Laingo, 43 ans, a saisi l'occasion pour faire sa deuxième dose de vaccin, neuf mois après la première : « Ça fait longtemps que je voulais la faire, mais je n'avais pas le temps avec mon travail. La plupart des gens ici sont des commerçants et ils ne peuvent pas prendre le temps d'aller se faire vacciner dans un centre de santé au lieu de vendre leurs produits et gagner de l'argent. Là, le vaccinodrome vient jusque chez nous. C'est l'idéal. »

Plus accesibles

Des centres plus accessibles, implantés dans les quartiers, qui permettent aussi de mieux informer la population, explique le docteur Lydie, responsable du programme de vaccination dans le district d'Antananarivo Avaradrano : « Il y a beaucoup de personnes qui ont des doutes sur le vaccin et quand elles voient qu'on est ici, elles rentrent et demandent des renseignements. Par exemple, si c'est vrai qu'on meurt après avoir fait le vaccin, et ça permet de les rassurer. Les gens viennent plus ici qu'à l'hôpital. Aujourd'hui, les deux tiers des personnes qui sont venues avaient déjà eu une première injection et un tiers faisait leur première dose. »

L'objectif de la Grande Île est de vacciner 50% de sa population d'ici un an.

