Le lieutenant-colonel Damiba demande aux chefs coutumiers d'oeuvrer pour la paix au Burkina Faso

Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, est entouré de soldats, alors qu'il arrive pour motiver ses troupes, après que des hommes armés ont tué des civils et des militaires au cours du week-end à Seytenga, à l'aéroport de Dori, Burkina Faso le 15 juin 2022. via REUTERS - BURKINA FASO'S PRESIDENTIAL PRES

Au Burkina Faso, le président Paul Henri Sandaogo Damiba a rencontré les chefs traditionnels et coutumiers ce jeudi au palais présidentiel. Le président les a invités à concentrer leurs efforts vers la recherche de la cohésion et de l’unité nationale. Fin juin, ces chefs traditionnels et coutumiers avaient demandé au gouvernement de la transition de se concentrer sur leur mission première : la lutte contre l’insécurité et la reconquête de l’intégrité du territoire.