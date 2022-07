Niger/France: convergence des points de vue en matière de sécurité et de développement

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le ministre nigérien de la Défense, Alkassoum Indatou, le 15 juillet 2022 à Niamey. AFP - BERTRAND GUAY

Texte par : RFI

Premier déplacement en Afrique pour les deux nouveaux ministres français de la Défense et des Affaires étrangères, Catherine Colonna et Sébastien Lecornu, reçus ce vendredi matin par le président Mohamed Bazoum. À l'issue de cet entretien, ils ont tenu une conférence conjointe. Et sur les questions de sécurité et de développement, il y a une convergence de vue.