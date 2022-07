Sénégal: le nouvel aéroport international de Saint-Louis a été inauguré

Vue aérienne de Saint-Louis au Sénégal. AFP

Texte par : RFI

Les travaux, effectués par l’entreprise tchèque Transcon Electronic Systems, ont duré deux ans. Montant : plus de 23 milliards de francs CFA (un peu plus de 35 millions d’euros). La nouvelle infrastructure doit permettre d’accompagner le développement économique de la région, notamment dans la perspective de l’exploitation du pétrole et du gaz.