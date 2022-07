Burkina Faso: des groupes armés dynamitent deux ponts et isolent la région du Sahel

La ville de Djibo, au Burkina Faso, attendait un convoi de ravitaillement venant d'Ouagadougou depuis plusieurs jours. Mais la ville est désormais coupée de la capitale. © RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Deux ponts ont été dynamités par des groupes armés au Burkina Faso dans la nuit de vendredi 15 au samedi 16 juillet. Après avoir détruit le pont de Woussé, obligeant un convoi censé ravitailler la ville de Djibo à revenir à Kongoussi, c’est celui de Naré qui a subi un second dynamitage. Ces deux attaques ont pour but, selon les analystes, d’isoler encore plus la région du Sahel. Pour le moment, il est pratiquement impossible de rallier Ouagadougou à Dori (Nord-Est).