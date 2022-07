Tanzanie: nouveau report du procès de Massaï accusés du meurtre d'un policier

Un membre de la tribu Massai se tient sur les pentes menant au volcan Ol Doinyo Lengai dans la zone de conservation de Ngorongoro, au nord de la Tanzanie (archive août 2007). AFP - JOSEPH EID

En Tanzanie, l'audience d'une vingtaine de Massaï accusés du meurtre d'un policier, a été reporté une deuxième fois. Le procès devait reprendre le jeudi 14 juillet mais a été suspendu, les procureurs faisant savoir que leur enquête était toujours en cours. Les suspects, 25 hommes et deux femmes, sont poursuivis pour meurtre et complot après qu'un policier a été tué le 10 juin lors d'une manifestation contre un programme de relocalisation visant à protéger la faune dans la célèbre réserve naturelle de Ngorongoro. Les Massaï accusent le gouvernement de tenter de les forcer à quitter leurs terres pour organiser des safaris et des parties de chasse. Joseph Oleshangay, un membre des Massaï, et avocat de l'un des suspects, dénonce « un procès politique ».