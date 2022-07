Reportage

Afrique du Sud: concert géant en hommage à Johnny Clegg

L'Afrique du Sud a rendu hommage au musicien Johnny Clegg, ici, en 2017 lors de son dernier concert, à Johannesburg. AP - Denis Farrell

Trois ans après la mort du « Zoulou blanc », un concert a été donné en hommage à Johnny Clegg dimanche 17 juillet à Johannesburg. Sa musique, engagée contre les discriminations, a marqué le monde et l'Afrique du Sud en plein régime ségrégationniste de l'apartheid et il a signé de nombreux tubes encore joués quotidiennement à la radio. Si la pandémie de Covid-19 n'avait pas permis d'organiser un tel événement après sa mort, mais cette fois-ci sa famille et ses fans ont pu faire la fête ensemble.